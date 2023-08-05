التعليم العالي: الجامعات الأهلية ليست هادفة للربح وتدعم مفاهيم الجيل الرابع

قال الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، إن سوق العمل يبحث عن مهارات قادرة على التعامل مع المشاكل بصورة بينية، لافتا إلى أنه حينما فكرت الدولة في إنشاء الجامعات الأهلية فكرت بأن لا تكون غير هادفة للربح ومبنية على مفاهيم الجيل الرابع.

12 جامعة أهلية

وأضاف الدكتور أيمن فريد، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم السبت، أن وزارة التعليم العالي لديها 12 جامعة أهلية تابعة للحكومة ولكن إجمالي الجامعات الأهلية حوالي 20 جامعة، قائلا: «كده عندنا إجمالي 27 جامعة حكومية انبثق منها 12 جامعة أهلية تابعة للحكومة».

انتماء عمراني

وتابع: «في كل قطاعات التعليم نعمل على زيادة القدرة الاستيعابية والجامعات الأهلية منبثقة من الجامعات الحكومية، ودائما العمران كي يحدث نمو يحتاج إلى نشاط اقتصادي وسياحي ولازم يكون في صحة وتعليم»، مؤكدا أن الجامعة هي النواة التي ينشأ حولها أي انتماء عمراني.