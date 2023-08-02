كل ما تريد معرفته عن كلية العلوم والأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق الجامعات

كلية العلوم هي إحدى كليات جامعة القاهرة، تأسست عام 1925، وهي من أكبر كليات العلوم في مصر، تمنح كلية العلوم درجة البكالوريوس في العلوم في تخصصات الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء والرياضيات وعلوم الأرض والحاسبات، كما تمنح كلية العلوم درجة الماجستير والدكتوراة في العلوم في هذه التخصصات لذلك إليك كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب والأوراق المطلوبة للتقديم.

في إطار كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب والأوراق المطلوبة للتقديم فإن العديد من المعامل والمراكز البحثية، التي تدعم البحث العلمي في مختلف التخصصات العلمية، كما تتعاون كلية العلوم مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية، لتبادل الخبرات والتعاون في المشاريع البحثية.

تخرّج كلية العلوم العديد من العلماء والمهندسين المتميزين الذين يعملون في مختلف المجالات العلمية في مصر والعالم العربي. كما تتمتع كلية العلوم بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولي، وتتعاون مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية.

مواد كلية العلوم

تختلف مواد كلية العلوم من جامعة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، تشمل هذه المواد: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، علوم الأرض، علوم الحياة، علوم الحاسب، علم البيئة، علوم الفضاء، علوم الطاقة، علوم النانو، علوم المواد.

يدرس طلاب كلية العلوم هذه المواد لكي يتعلموا المبادئ الأساسية للعلوم، وكيف يمكنهم تطبيق هذه المبادئ على حل المشكلات العملية، كما يتعلمون كيفية التفكير النقدي والتحليلي، وحل المشكلات، وكتابة التقارير، وإعداد العروض التقديمية.

أقسام كلية العلوم

تضم كلية العلوم 15 قسمًا، وهي: قسم الكيمياء، قسم الفيزياء، قسم الرياضيات، قسم علم الأحياء، قسم علوم الأرض، قسم علم الفلك، قسم العلوم البيئية، قسم الكيمياء الحيوية، قسم الفيزياء الحيوية، قسم الرياضيات الحيوية،قسم علوم الحاسب، قسم هندسة الحاسب، قسم علوم النانو، قسم علم المواد،

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلوم

1- أصل إستمارة النجاح فى الثانوية العامة + 2 صورة منها

2- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر + 2 صورة منها

3- نموذج {2جند} + نموذج (6 أو 7 جند) للطلاب للذكور فقط

4- صورة بطاقة الرقم القومى

5- بطاقة الترشيح النهائية

5- عدد {6} صور شخصية مدون عليها اسم الطالب

مصاريف كلية العلوم 2023/2024

وتستعرض «الوطن» مصاريف كلية الهندسة لعام 2023 والتي جاءت العام الماضي بحد أدنى 1200 جنيه للكليات الحكومية بخلاف نظام الساعات المعتمدة.