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إصابة 10 أشخاص وانهيار 74 منزلا بسبب زلزال ضرب شرق الصين

كتب:

حسن رمضان
03:30 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص، وانهار 74 منزلا بعد زلزال ضرب مقاطعة شاندونج بشرق الصين، وفقا لما  أعلنه تلفزيون الصين المركزي. 

ومساء أمس السبت، أعلنت إدارة «رصد الزلازل» الصينية، عن زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة بينجيوان بمقاطعة شاندونج، فيما أعقبه 52 هزة ارتدادية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، أرسلت السلطات الصينية، 43 قطعة معدات و 285 شخصا و 10 كلاب لعمليات البحث والانقاذ. 

 

 

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