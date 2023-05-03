زلزال الصين.. هل تسببت الهزة الأرضية في وقوع ضحايا؟

ضرب زلزال الصين بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب البلاد، ووقعت الهزة الأرضية بمقاطعة يوننان في تمام الساعة 11:27 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي للعاصـمة بكين، والتي تقع على بعد 34 كيلو متر من مدينة باوشان البالغ عدد سكانها 935.6 ألف نسمة.

زلزال الصين لم يشهد سقوط أي ضحايا

ووفقًا للمعلن من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومركز شبكات الزلازل الصينية، فإنَّه حتى الآن لم ترد أية بيانات عن إصابات أو أضرار لـ زلزال الصين الأخير، فيما تم تحديد مركز الهزة الأرضية وهي على عمق 10 كيلومترات.

بؤرة زلزال الصين

وبالنسبة لإحداثيات زلزال الصين الأخير، فإنَّ بؤرة الزلزال واقعة عند التقاء دائرة عرض 25.35 درجه شمالاً، وخط طول 99.28 درجه شرقاً، ويعد زلزال الصين متوسط الشدة.

زلزال الصين.. ليس الأول أو الأقوى على مدار عام

وبالنسبة لـ زلزال الصين الأحدث لا يعد الأول على مدار عام، حيث وقعت هزة أرضية عنيفة في سبتمبر الماضي فقد على إثرها 65 شخصا حياتهم، والذي كان بشدة 6.6 على مقياس، فيما كانت بؤرة زلزال الصين مقاطعة سيتشوان على عمق 10 كيلو مترات، الواقعة جنوب غرب الصين.

أضرار زلزال الصين بمقاطعة سيتشوان في سبتمبر

وبخلاف زلزال الصين الأخير، كانت للهزة الأرضية في سبتمبر مضاعفات وأضرار جسيمة على البنية التحتية لمقاطعة سيتشوان والتي تسببت في قطع خطوط الاتصال وانهيار أراضي جبلية.

وتعد بلدة لودينج مركز للهزات الأرضية بالصين، وهي بلدة بمنطقة جبلية نائية واقعة على بعد 226 كيلو مترات جنوب غرب تشنجدو، فيما تسبب زلزال الصين وقتها في وفاة 17 شخصا بمدينة يان، وتم الإبلاغ عن 29 حالة وفاة بمقاطعة مجاورة تُسمى غانزي.