فقدان 6 أشخاص بينهم أطفال في حريق بـ3 منازل شرق أستراليا (صور)

فُقد 6 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء اندلاع حريق في 3 منازل في جزيرة راسل بولاية كوينزلاند شرق أستراليا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونقلت السلطات الأسترالية، اثنين آخرين إلى المستشفى جراء الحريق، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبدء الحريق في أحد المنازل، وامتد إلى منزلين آخرين، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف، فيما أشار أحد السكان المحليين، إلى سماع انفجار، قبل رؤية دخان أسود يتصاعد في السماء، وفقا لما ذكرته «ديلي ميل».

وقالت صحيفة «ذا أستراليان» الأسترالية، إن عمر الأطفال يتراوح ما بين بين 3 و11 عاما، فيما أشارت شرطة كوينزلاند، إلى أن من بين الأطفال توأم، فيما يبلغ عمر الأب «34 عاما».

وأضافت «ذا أستراليان» الأسترالية، أن الأم البالغة من العمر 28 عامًا، التي كانت متواجدة في المنزل أثناء الحريق استطاعت النجاة، فيما تتلقى العلاج.