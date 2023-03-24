ملايين الأسماك النافقة تغطي نهرا في أستراليا والسبب نقص الأكسجين

أغلقت ملايين الأسماك النافقة والمتعفنة رقعة شاسعة من النهر بالقرب من بلدة نائية في أستراليا، بعد موجة حر شديدة اجتاحت المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الروسية.

A fresh maior fish kill at Menindee Weir pool near Broken Hill. Locals say one million dead. @2GB873 @9NewsSyd pic.twitter.com/YCkA78NbgL — Chris O'Keefe (@cokeefe9) March 17, 2023

وأوضحت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قوارب تحرث في الماء حرثا، من خلال طبقة من الأسماك النافقة تخنق المياه، ولا يكاد يكون السطح مرئيا تحتها.

ملايين الأسماك نفقت

وقالت حكومة «نيو ساوث ويلز» اليوم الجمعة، إن ملايين الأسماك نفقت في نهر «دارلينج» بالقرب من بلدة «مينيندي» الصغيرة، في ثالث واقعة من نوعها تضرب المنطقة منذ عام 2018.

وصرح جرايم مكراب، أحد سكان مينيندي، في حديثه لوكالة الأنباء الروسية، إنه أمر مخيف، فهناك أسماك نافقة بقدر ما تستطيع أن تراه، والتأثير البيئي لا يمكن فهمه.

سمك الرنجة

وازدهرت أعداد الأسماك مثل سمك الرنجة في النهر في أعقاب الفيضانات الأخيرة، وفقا لحكومة الولاية، لكنها بدأت الآن تتلاشى بأعداد هائلة مع انحسار مياه الفيضانات.

وقالت الحكومة في بيان: «نفوق الأسماك مرتبط بانخفاض مستويات الأكسجين في المياه (نقص الأكسجة) مع انحسار مياه الفيضانات، ويؤدي الطقس الحار الحالي في المنطقة أيضا إلى تفاقم نقص الأكسجة، حيث تحتوي المياه الأكثر دفئا على أكسجين أقل من الماء البارد، وتحتاج الأسماك إلى أكسجين أعلى في درجات حرارة أكثر دفئا».

وجرى إلقاء اللوم على نفوق الأسماك السابقة في مينيندي، على نقص المياه في النهر، بسبب الجفاف الطويل، وتكاثر الطحالب السامة التي امتدت لأكثر من 40 كيلومترا.