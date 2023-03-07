تحذيرات من مخاطر حرائق الغابات في أستراليا.. 33 حريقًا تضرب ولاية نيو ساوث ويلز

أصدرت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، تحذيرات من ارتفاع مخاطر حرائق الغابات في شرق البلاد، والتي سببت موجة الحر الشديد، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

33 حريقًا في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز

وذكرت السلطات، أن نحو 33 حريقًا اشتعلت في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، من بينها 12 حريقًا لم يتم احتواؤها بعد، كما تم إغلاق 5 مدارس عامة وسط حظر شامل للحرائق في أجزاء كبيرة من الولاية، واستطاعت فرق الإطفاء أن تسيطر على حريقين، ولكن المسؤولين يحذرون من أنهما قد يندلعان مرة أخرى.

إجلاء السكان من مناطق الحريق

وقال روب روجرز، مفوض خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز، إنه سيكون يومًا صعبًا آخر لرجال الإطفاء وربما حتى غدًا، وسيستغرق الأمر عدة أيام للسيطرة على هذه الحرائق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء حرائق الغابات الأخيرة حتى الآن، لكن السلطات قالت إنه يتعين إجلاء بعض السكان.

سجلت العديد من المناطق في نيو ساوث ويلز أمس، أكثر أيامها حرارة منذ يناير 2021، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية من المتوسطة إلى المرتفعة اليوم، لكن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

من جانبه قال مكتب الأرصاد الجوية، إن الظروف الحارة والجافة إلى جانب الرياح العاتية سترفع مستويات خطر الحرائق.