هل يشهد اليوم ذروة الموجة الحارة؟.. «اعرف هتخلص إمتى»

موجة شديدة الحرارة شهدتها جميع الأنحاء أمس السبت، صاحبها ارتفاع في نسبة الرطوبة عن المعدل الطبيعي، جعلت الكثير من المواطنين يشعرون بحرارة الطقس بشكل كبير، كما جعلتهم يتسائلون عن موعد ذروة الموجة الحارة، فضلا عن موعد انتهائها، ليتمكنوا من اتخاذ حذرهم عند الخروج من المنزل واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

هل اليوم ذروة الموجة الحارة؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أن اليوم الأحد تشهد البلاد ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية، وتصل المحسوسة إلى 42 درجة.

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض في اليوم التالي، وتظل فرص تساقط الأمطار قائمة على مناطق من أقصى الجنوب (حلايب - شلاتين - أبوسمبل- أسوان - بحيرة ناصر)، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعه على المناطق سالفة الذكر.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

بنها: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة

دمنهور: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة.

وادي النطرون: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

المنصورة: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

الزقازيق: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة

شبين الكوم: العظمى 39 والمحسوس 42 درجة.

طنطا: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

دمياط: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة

بورسعيد: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة.

الاسماعيلية: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

السويس: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

العريش: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة.

رفح: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة.

رأس سدر: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

نخل: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

كاترين: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة.

الطور: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

طابا: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة.

الإسكندرية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة.

العلمين: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة.

مطروح: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة.

السلوم: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة.

سيوة: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة.

رأس غارب: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

الغردقة: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

سفاجا: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

مرسى علم: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

شلاتين: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة.