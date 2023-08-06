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تفحم سيارة ملاكي دون إصابات في كرداسة بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
08:55 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

اندلع حريق في سيارة ملاكي بمنطقة كرداسة، ما أسفر عن تفحمها بالكامل، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق في سيارة

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في سيارة ملاكي وتفحمها بالكامل بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والقوة المرافقة له.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها طالب، 23 سنة، اشتم رائحة حريق، فتوقف لفحص السيارة واكتشف وجود نيران بموتور السيارة، ما أدى إلى احتراقها وتفحمها بالكامل دون إصابات.

رفع آثار الحريق

وأخمدت الحماية المدنية النيران، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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