الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار في سوهاج

نشب حريق في ألواح طاقة شمسية بأحد عقارات سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالحريق.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين نشوب حريق في وحدة الطاقه الشمسية بسطح عقار، وتمّ الدفع بـ3 سيارة إطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق.

تحرير محضر بالواقعة

وأفاد «محمد.ا.ب» 39 عامًا، مالك العقار، بأنّ ارتفاع درجات الحرارة سبب الحريق، مشيرا إلى أن النار نشبت في ألواح الطاقة الشمسية، نافيًا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.