تفاصيل حريق وزارة الأوقاف.. الانتقال إلى العاصمة الإدارية منع كارثة محققة

كشف عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، آخر تفاصيل حريق وزارة الأوقاف الذي وقع في الديوان العام بالمقر القديم في باب اللوق.

وقال «حسن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحريق كان في الطابقين الثاني والثالث.

حريق وزارة الأوقاف

وأشار إلى أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في الأرواح، موضحا أنه بداية من أول يوليو جرى الانتقال بالكامل إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وواصل عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن حجج الوقف والمستندات الخاصة بها، والتي كانت موجودة في مقر الوزارة، بعيدة عن النيران وآمنة تماما.

السيطرة على الحريق

وأكمل حديثه، موضحا أن هناك لجنة تقوم بعملها في حصر التلفيات المادية، والنيابة العامة والإدارية تباشر عملها بعد معرفة تقارير اللجان المختصة.

وأكد عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج التي تتوصل لها اللجان المعنية، ورجال الحماية المدنية بذلوا جهودا جبارة من أجل السيطرة على الحريق.