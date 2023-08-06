سعر اليورو اليوم الأحد 6-8-2023 في البنوك

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 6-8-2023، وفق آخر تحديث للبنوك بعد العطلة الأسبوعية، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري 33.71 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر اليورو اليوم الأحد 5-8-2023، نحو 33.62 جنيه للشراء، 34.07 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ويسجل سعر اليورو في بنك مصر 33.62 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 34.06 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.71 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

واستقر سعر اليورو في بنك الإسكندرية ليسجل 33.68 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.88 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 33.78 جنيه للشراء، والبيع 34.17 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر اليورو في بنك قناة السويس، يبلغ 33.79 جنيه للشراء، و34.17 جنيه للبيع.