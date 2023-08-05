تعرف على سعر اليورو اليوم السبت 5-8-2023.. استقرار ملحوظ

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن استقرار سعر اليورو اليوم السبت 5-8-2023، وفق آخر تحديث للبنوك قبل العطلة الأسبوعية، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري 33.57 جنيه للشراء، و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر اليورو اليوم السبت 5-8-2023، 33.57 جنيه للشراء، و33.77 جنيه للبيع، وذلك في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ويسجل سعر اليورو في بنك مصر 33.57 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 33.77 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.74 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

استقر سعر اليورو في بنك الاسكندرية ليسجل 33.68 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.88 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 33.74 جنيه للشراء، والبيع 33.88 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر اليورو في بنك قناة السويس، يبلغ 33.68 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.