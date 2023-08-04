استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 4-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 33.99 جنيه للبيع و33.76 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية، حسب ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية على مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 33.87 جنيه للشراء.