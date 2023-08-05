استقرار أسعار صرف اليورو في البنوك خلال تعاملات اليوم السبت

سجلت أسعار اليورو اليوم السبت 5-8- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر العملة الأوروبية عند سعر 33.56 جنيه للشراء، و33.80 للبيع، في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 33.56 جنيه للشراء، و سجل 33.80 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.71 جنيه للشراء، وسجل 33.86 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.56 جنيه للشراء ، وسجل 33.80 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في بنكCib

سجل سعر اليورو اليوم 33.67 جنيه للشراء، وسجل 33.92 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.67 جنيه للشراء، و سجل 33.89 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.74 جنية للشراء، وسجل 33.89 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.