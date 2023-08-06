الحكومة تعتمد المخطط الاستراتيجي لأول مدينة مليونية في سيناء

اعتمدت الحكومة، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، الواقعة شمال غرب شبه جزيرة سيناء، والذي يُحدد طبيعة استخدامات المساحة المُخصصة للمدينة، ومستقبل استخدامات أراضيها في الأنشطة التنموية المختلفة، وبينها مناطق سياحية وصناعية واستثمارية وسكنية.

قرار إنشاء مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا جمهوريًا حمل رقم 589 لسنة 2019، بشأن إنشاء تجمع عمراني جديد يتبع هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 22 ألف و53 فدان تقريبًا لإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة «سلام».

وتعمل الدولة على تنفيذ مشروعات متعددة في مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، منذ عدة سنوات، والمُقرر أن تصبح وجهة سياحية واقتصادية وسكنية على البحر المتوسط شمال غرب شبه جزيرة سيناء.

وحسب تقارير سابقة صادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُعتبر مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، هي أول مدينة مليونية سيتم إنشائها في شبه جزيرة سيناء، على طول 35 كيلومترا على البحر المتوسط، ويحدها جنوبًا نطاق زراعي بمساحة 50 ألف فدان.

ويُحدد المخطط الاستراتيجي، بحسب المادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية لمنطقة ما، على أن تبين أهداف خطط التنمية لتلك المنطقة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، مع تحديد استعمالات الأراضي المختلفة.

مناطق سكنية بمختلف الفئات

وتضمن المُخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، مناطق للإسكان بمختلف الفئات، سواء «متميز أو متوسط وفوق متوسط وإسكان اجتماعي، وسياحي، وفندقي، وريفي»، ومناطق خدمات عامة، وخدمات إقليمية، ومناطق استثمارية وخدمية، ومناطق صناعية لوجستية، وحدائق ومناطق خضراء، ومناطق للاستخدامات البترولية، وبحيرات صناعية، وحرم الشاطئ.

7 أدوار.. الحد الأقصى لارتفاعات المباني

وحدد المخطط الاستراتيجي العام الاشتراطات البنائية على أراضي مدينة بورسعيد الجديدة «سلام مصر»، بأن يكون الحد الأقصى للبناء هو 7 أدوار لبعض أنواع الإسكان، كما حدد القرار المساحات المُخصصة لمختلف الأنشطة.

مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بشأن اعتماد القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2022، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة «سلام».