شحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى الجابون عبر ميناء شرق بورسعيد الجديدة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شحن 8 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 10853 طن رخام بميناء غرب بورسعيد، كما تم شحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى الجابون عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن والحاويات المناولة، حيث استقبل الميناء السفينة FERICEK القادمة من تركيا وتصل الحمولة الكلية للسفينة 6737 طنا، وتتم عمليات شحن 8 آلاف طن صودا كاوية، على أن تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى اليونان.

سفينة قادمة من إسبانيا

كما استقبل الميناء السفينة ADALADY القادمة من إسبانيا لتفريغ 7335 طن رخام، وستغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا، كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM A القادمة من تركيا لتفريغ 3518 طن رخام.

شحن 50 ألف كلنكر إلى الجابون

وذكر البيان أن الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد استقبلت السفينة EVER RELIANCE القادمة من رومانيا وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 32309 أطنان، وذلك لشحن 50 ألف من خام الكلنكر إلى الجابون، حيث تعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر من ميناء شرق بورسعيد.