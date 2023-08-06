«التعليم» تُسلم شهادات الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب اليوم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم تسليم الطلاب شهادات الثانوية العامة 2023، بعد أن انتهت من طباعتها وتسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والذي انطلق أمس السبت.

شهادات الثانوية العامة 2023

وأرفقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع كل شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة، رقمًا سريًا، منوهة إلى كل طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري مع الشهادة المؤمنة، إذ أوضحت وزارة التعليم أن الرقم السري يتمّ كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد، مشددة على أنه لا يجوز أن يطلع غير الطالب على الرقم السري.

الرقم السري لشهادات الثانوية العامة

وعن أهمية الرقم السري المرفق مع شهادات الثانوية العامة، أشارت وزارة التعليم، في بيان رسمي لها، أنَّ الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022 -2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من هنـا، معلنة عن قرب الانتهاء من تحميل كراسات أسئلة الامتحانات.

تنسيق المرحلة الأولى

وانطلقت أمس السبت 5 أغسطس، أعمال منظومة تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023، والتي تستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس، لعدد 112 ألفا و240 طالبًا إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المطلوبين لتنسيق المرحلة الأولى 2023.