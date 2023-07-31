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وزير التعليم يكرّم أوائل الثانوية العامة 2023 ويمنحهم شهادات تقدير

كتب:

أميرة فكري
01:38 م | الإثنين 31 يوليو 2023
وزير التعليم يكرّم أوائل الثانوية العامة 2023 ويمنحهم شهادات تقدير

كرّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أنّه سيتم تكريمهم اليوم، فضلا عن تكريم آخر سيتم تحديد موعده لاحقا.

ووجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لوسائل الإعلام، لما بذلوه من جهد، قائلا إنّ التعليم قضية مجتمع.

ومنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل الثانوية العامة للشعبتين، شهادات تقدير، كما أعلن أنّه سيجري حوارا مع الطلاب أوائل الثانوية العامة 2023 عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف حجازي، أنّه يجب الاستماع للطلاب ومعرفة طلباتهم وطموحاتهم، متابعا: «مش لازم طول الوقت إحنا اللي نتكلم».

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