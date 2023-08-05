«التعليم» تعلن تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتمّ تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من الغد الأحد 6 أغسطس 2023، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها، وذلك في إطار انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات اليوم.

الرقم السري

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كل طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتمّ كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

تسجيل الرغبات

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.