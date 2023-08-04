20 خطأ يجب تجنبها عند تسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات

كثير ما يقع طلاب الثانوية العامة في الخطأ أثناء التقديم لتنسيق الجامعات، مما يسبب مشكلات كثيرة في اختيار الكليات، لذلك نشر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي دليلا استرشاديا لتعامل الطالب مع الأخطاء الشائعة أثناء التنسيق الإلكتروني.

الأخطاء الأكثر شيوعا

وترصد «الوطن» طبقا للدليل الأخطاء الأكثر شيوعا بين الطلاب والتي يجب تجنبها:

1- توجه الطالب مباشرة إلى الجامعات الحكومية والمعاهد للتقديم، فعلى طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (http://www.tansik.egypt.gov.eg) فقط لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد.

2 - إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب لأشخاص آخرين للتسجيل له على موقع التنسيق الإلكتروني.

3- وجود فترات محددة خلال أيام تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، بل يستطيع الطالب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة.

4- اقتصار تسجيل الرغبات على عدد محدد من الرغبات دون استكمال قائمة الرغبات كاملة، وإنما يجب على الطالب استكمال الرغبات المُتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق بشكل كامل، والتي يبلغ عددها 75 رغبة.

5- تسجيل الطالب للرغبات بشكل عشوائي دون مراعاة ترتيبها عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

6- صعوبة طباعة رغبات الطالب، بل يجب على الطالب استخدام أمر «حفظ باسم أو save as» لحفظ رغباته التي قام بإدخالها على الموقع، ويستطيع الطالب القيام بطباعة هذه الرغبات.

تعديل الرغبات

7- صعوبة تعديل الرغبات بموقع التنسيق، بل يمكن تعديلها أكثر من مرة.

8- تسرع الطالب في تسجيل الرغبات لاعتقاده أن التنسيق يتم بأولوية التقديم، وليس وفقًا للمجموع.

9- أحقية الطالب في إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وانتهاء مرحلة التحويل، بل لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

10- توجه الطالب لمكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة الكلية المرشح لها، وإنما يعرف النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني.

11- تغيير الطالب محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي، حيث لا يعتد بمحل الإقامة الجديد، وإنما بالإدارة التعليمية التي حصل منها على الثانوية.

12- قبول جميع الطلاب الراغبين في التحويل خلال فترة تقليل الاغتراب.

13- اختيار الطالب الكليات دون الالتزام بالنطاق الجغرافي.

14- رغبة الطالب في تغيير الكلية المحول إليها في مرحلة تقليل الاغتراب.

15- أحقية طالب العام الماضي «2022» في التقديم لتنسيق العام الحالي 2023.

16- إمكانية تحويل الطالب من خلال الكليات مباشرة.

17- إمكانية التخلف عن مواعيد التقديم للمرحلة.

18- اختيار كلية لم يؤد الطالب اختبار القدرات الخاص بها.

19- نسيان الطالب حفظ الرغبات قبل غلق الموقع.

20- التحاق بعض الطلاب بكيانات وهمية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.