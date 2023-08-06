ما عقوبة حرمان العاملة من الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها؟

حرص قانون الطفل على رعاية حقوق الصغير ومنها ما يتعلق بالمرأة العاملة حال الوضع، ومن ثم رعاية طفلها، إذ نص القانون على منح السيدة التي تعمل بأجر ثابت الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين، كما نص على حقها في الحصول عليها لمدة 3 مرات طوال فترة خدمتها.

عقوبة حرمان الأم العاملة من الإجازة دون مرتب

وحول الحصول على الإجازة دون أجر، فقد حدد قانون الطفل العقوبة المترتبة على حرمان العاملة من الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها، إذ يتمّ معاقبة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، في حال ارتكب ذلك الفعل.

ولفت القانون إلى أنَّ الغرامة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حال العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

تفاصيل أحكام قانون التأمين الاجتماعي

وأشار القانون إلى أنَّه استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه، في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.