رئيس هيئة التأمين الاجتماعي: 29 مليار جنيه تكلفة معاشات شهر يوليو

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ التوجيهات الرئاسية صدرت بتبكير صرف معاش شهر يوليو قبل بدء عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 25 يونيو بدلا من أول يوليو المقبل لأنه يصادف منتصف عطلة العيد، والبنوك لا تعمل في هذا الوقت، مشددًا على أن هذا القرار لفتة رائعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «اعتبارا من يوم الأحد 25 يوليو ستكون المعاشات متاحة على جميع ماكينات الصرف الآلي لكل الشرائح، وتكلفة معاشات شهر يوليو نحو 29 مليار جنيه، وأصبح الـ11 مليون مستحق للمعاش معهم كروت atm، كما ان هناك إمكانية لتحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية».

صرف معاش أغسطس

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «صرف معاش أغسطس سيكون في 1 أغسطس كما هو معتاد، لكن جرى استثناء معاش شهر يوليو من أجل تلبية احتياجات المواطنين في موسم عيد الأضحى المبارك».

اهتمام القيادة السياسية بالتأمين الاجتماعي والمعاش

وأوضح: «قضيت عمري كله في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأقول إنه لم يحدث في تاريخ التأمينات هذا الاهتمام من القيادة السياسية بهذا الملف، فمنذ عام 2014 وجد هذا الملف عناية كبيرة على مستوى قلب وفكر وعقل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث جرى رفع الحد الأدنى للمعاش، فقد كان الحد الأدنى في عام 2013 نحو 300 جنيه، لكن جرى رفع هذا المبلغ بالتدريج حتى وصل إلى 1105 جنيه، وكان إجمالي المعاشات التي يم صرفها في عام 2013 كان في حدود 87 مليار جنيه، لكن هذا المبلغ زاد وأصبح مقاربا لـ360 مليار جنيه».