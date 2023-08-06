غطاسو شواطئ الإسكندرية يحذرون المصطافين: التزموا بالتعليمات

تزدحم شواطئ الإسكندرية بآلاف المصطافين يومياً خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، سواء من أهل المحافظة أو من خارجها الذين يهربون من حرارة الصيف إلى شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ تتمتع الإسكندرية بمناطق ساحرة من شرقها إلى غربها.

ألوان الرايات

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الإدارة تعمل دائما على حماية المصطافين من الغرق، وتوجد لافتات إرشادية على جميع الشواطئ إلى جانب أرقام المشرفين، وطوارئ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومن أهم التعليمات التزام مرتادي الشواطئ بألوان الرايات.

- الراية السوداء تعني عدم النزول إلى مياه البحر نهائياً.

- الراية الحمراء تعني وجود خطر وارتفاع الأمواج.

- الراية الصفراء تعني الحذر عند نزول البحر.

- الراية الخضراء تعني الأمان التام.

وشدد محمد عبد الرازق على ضرورة الالتزام بتعليمات المنقذين والغطاسين حتى لا يتعرض أحدا للغرق.

نفذوا التعليمات

وأشار خالد هاشم مشرف غطاسين، إلى أن كثيراً من المصطافين يعتبرون تعليمات المنقذين والغطاسين أوامر، بل يرفضون الانصياع لها، علما أن هذه التعليمات لحمايتهم والحفاظ على حياتهم نحن متواجدون على الشواطئ ومنتبهون تماماً لكل من ينزل الماء لكن هناك أموراً تحدث خارج السيطرة فأحياناً ارتفاع الأمواج والسحب بسبب المد والجزر يكون أسرع من الغطاس فلابد أن يلتزم المواطنون بتعليمات المنقذين وذلك لسلامتهم وعدم تعرضهم للغرق.

نعمل على حماية المصطافين

وأضاف عادل عبد المنعم عامل إنقاذ، إنهم يراقبون الشاطئ لمتابعة المواطنين داخل المياه ونستخدم الصافرة لتوجيههم من أجل الابتعاد عن الأماكن الخطرة، لكن كثيرين لا يلتزمون وحين يحدث لهم مكروه نضطر النزول إلى البحر والذهاب إليهم لتعريفهم الأماكن الخطرة.

يلتقط محمود نبيل غطاس أطراف الحديث، ليقول إننا نعمل على حماية المصطافين من الغرق، ولذلك نطالبهم بالاستماع للنصائح والتوجيهات لحمايتهم من الغرق.