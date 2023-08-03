شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء لليوم الثاني على التوالي

رفعت شواطئ الإسكندرية غربا الرايات الحمراء لليوم الثاني على التوالي، بعدما حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حالة البحر أمس واليوم من ارتفاع الأمواج، حيث وصل اليوم إلى 1.5 متر، وسط تحذيرات من نزول البحر.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن شواطئ الإسكندرية بالقطاع الغربي تشهد ارتفاعاً في أمواج البحر الأبيض المتوسط اليوم بنسبة من 1 إلى 1.5 متر، وهو معدل أقل من الأمس إلا أنه يجب توخي الحذر للراغبين في قضاء عطلة صيفية على شواطئ الإسكندرية.

تعليمات بسبب ارتفاع الرايات الحمراء

وعليه أهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين بتوخي الحذر والحيطة والاستماع لتعليمات المنقذين حفاظاً على أرواحهم.

إجراءات شواطئ الإسكندرية مع الرايات الحمراء

وبناءا على رفع الرايات الحمراء اتخذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، عدة إجراءات لضمان سلامة رواد شواطئ الإسكندرية وتمثلت في الآتي:

- منع نزول البدالات للمياه.

- تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر.

- زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد.

- رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.