رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا لارتفاع الأمواج

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه نظرا لارتفاع الأمواج وعدم استقرارها، تم رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا، ومنع نزول المواطنين تجنبا للغرق.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا

وأضاف «عبد الرازق» في بيان اليوم، أن شواطئ الإسكندرية غربا أو ما تسمى القطاع الغربي، وتعرف أيضا بمسمى شواطئ العجمي، فقد تم رفع الرايات الحمراء عليها وحققت نسب إشغال 30%، بينما رفعت معظم شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء، وحققت نسب إشغال 50%.

تواجد عمال الإنقاذ على شواطئ الإسكندرية

وأوضح أنه بمجرد رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا، فقد تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل، وتواجد عمال أبراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

وأكد أن رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا نتيجة تحذيرات الأرصاد، حيث يجري متابعتها يوميا، وهي ما كشفت عن وجود خطورة في ظل ارتفاع أمواج البحر.