رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية وإقبال كبير في «الويك إند»

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا وغربا، بعد يومين من رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية، وذلك تزامنا مع إجازة نهاية عطلة الأسبوع، وهو ما يمثل فرصة للمواطنين للنزول إلى البحر والاستمتاع بجو الإسكندرية في ظل انعدام خطورة الغرق.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، اليوم الجمعة، فإن طقس الإسكندرية مميز ومشجع للمصطافين على التوافد إلى البحر، حيث بلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 درجة مئوية، في ظل الأمواج هادئة ورفع الراية الخضراء على الشواطئ ما يعني أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال المصطافين.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب الإشغال في القطاع الشرقي شهدت حضورا كبيرا، ومنها شواطئ كاملة العدد، وفي القطاع الغربي نسب الإشغال بلغت من50%، ما دفعهم لتشجيع المصطافين للتوافد على كافة الشواطئ.

السياحة والمصايف تجدد تحذيراتها

وحذرت «مصايف الإسكندرية» من رمي المخلفات داخل مياه البحر أو على الرمال والحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظاً على الآداب العامة، مع التأكيد على مجانية دورات المياه ووحدات تغيير الملابس، وعدم دفع الإكراميات للعاملين والاتصال على الأرقام المعلنة فور التعرض لأي استغلال، مع استمرار التأكيد على وجود مفتشين من الإدارة في الشواطئ بشكل دوري.