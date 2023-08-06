«الزراعة»: خطة لإنشاء مفرخات سمكية في المياه المالحة لتوفير الزريعة

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزر اعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لإجراءات تنمية الثروة السمكية.

تطوير مفرخات بحيرة السد العالي

واستعرض الاجتماع مستجدات خطة تطوير المفرخات والبحيرات، والإجراءات التي تمت لتطوير مفرخات بحيرة السد العالي وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلاً عن خطة إنشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكي البحري والبحيرات.

كما تم مناقشة موقف الأقفاص البحرية التي تم طرحها للمستثمرين، ودراسة المعوقات التي تواجه التنفيذ، وكذلك دراسة معوقات إنشاء مفرخين في البحر الأحمر وبحيرات بحيرة المنزلة.

وخلال الاجتماع أيضا، تم عرض الموقف التنفيذي لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وشدد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الدولة وتجديد عقود الإيجار.

وضع آليات لإلقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة وضع آليات لإلقاء الزريعة في نهر النيل وفروعه والبحيرات، بالاشتراك مع المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال أصول الدولة غير المستغلة، والإسراع في إجراءات طرحها، لإشراك القطاع الخاص في تشغيلها بأحدث الأساليب.

وأكد «القصير»، ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذي، وعرض المعوقات التي تواجه التنفيذ، والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الإسراع في الخطوات التنفيذية.