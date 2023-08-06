إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية نفذتها الوحدات المحلية، وأسفرت عن تحرير 20 حالة تعد على مساحة 1815 مترا بنطاق 5 مراكز.

حملات إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة

وأسفرت الحملات عن إزالة ما يلي:

- 8 حالات تعد بمساحة 1020 مترا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وشدة خشبية لمبنى مخالف على أرض زراعية بالدلنجات.

- 8 حالات تعد بمساحة 375 مترا عبارة عن أسوار طولية وعرضية وشدات خشبية بكوم حمادة.

- حالتا تعد بمساحة 200 متر عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية بالمحمودية.

- حالة تعدي بمساحة 170 مترا عبارة عن شدة خشبية بقرية سماديس البلد التابعة لقرية بويط بالرحمانية.

- حالة تعدي بمساحة 50 مترا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بكفر الدوار.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

توجيهات بتكثيف الحملات

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.