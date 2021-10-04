إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية، في محافظة البحيرة، حملة مكبرة اليوم الاثنين، بالتنسيق مع حماية النيل والري، للتصدي بكل حزم لشتى أشكال التعديات على الزراعات وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية والمجاري والمصارف المائية في نطاق المركز.

إزالة 40 حالة تعديات بمركز المحمودية

أسفرت الحملات، التي شملت عدة قرى في نطاق مركز المحمودية، عن إزالة 40 حالة تعديات، بمساحة إجمالية تُقدر بحوالي 1873 متراً مربعاً، في نطاق عدد من قرى المركز، والصادر لها قرارات إزالة، وهي قرى «فزازة، ومنية السعيد، وديروط، والقبطان، والشفع اللبان، والعطف - كفر أمليط، والمحمودية، والصعايدة، وسرنباي».

استمرار الحملات لتنفيذ إزالة 39 حالة غداً

وأكدت مصادر في الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية استمرار الحملات إلى غد الثلاثاء، لتنفيذ قرارت الإزالة المقررة بشأن 39 حالة تعديات أخرى بذات القرى، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 2240 متراً مربعاً، ليصل إجمالي حالات الإزالة حتى الغد، إلى 79 حالة، بمساحة إجمالية 4113 متراً مربعاً، صادر بشأنها قرارت إزالة.

محافظ البحيرة يوجه بتكثيف الحملات

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتنفيذ حملات مكبرة على مدار الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الأمن وكافة الجهات المعنية، لإزالة شتى صور التعديات على حرم النيل والمجاري المائية، في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

التصدي لمخالفات البناء بكل حزم

وأوضح محافظ البحيرة أنه سيتم التصدي لشتى أشكال التعديات بكل حزم، وردع كل من تسول له نفسه التعدب على الأرض الزراعية والمجاري والمصارف المائية.

وأضاف «آمنة» أنه ستنفذ حملات رادعة بإزالة كافة التعديات حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في التعدي والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.