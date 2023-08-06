بدء تدريب العمال الجدد في مديرية الأوقاف بكفر الشيخ

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية للعمال الجُدد بمديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تمهيدا لبدء تسليمهم مهام عملهم، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

دورة تدريبية في مسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ الدورة التدريبية يتم عقدها بمسجد الفتح «الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، وهي للمجموعة الأولى من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل.

وأوضح «بسيوني»، أنّ الدورة التدريبية ستكون لمدة 3 أيام، لشرح مهام عمله وبعض الأساسيات مثل التدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك، بحسب مهام عملهم.

وظائف في وزارة الأوقاف

تجدر الإشارة إلى أنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن لصالح وزارة الأوقاف عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وتقدم للمسابقة 196 ألفا و694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40 ألفا و741 متقدما.