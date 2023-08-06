حصول 4 طلاب من الجامعة اليابانية بالإسكندرية على شهادات دولية 

كرّم الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، 4 من الطلاب والطالبات بكلية إدارة الأعمال والإنسانيات بالجامعة، وهم عمر عياد وفرح علاء وملك شريف وخلود مغربي، لحصولهم على شهادات دولية فى معايير التقارير المالية الدولية، والتي تمنحها واحدة من أهم الجمعيات على مستوى العالم لإعداد المحاسبين والمراجعين في المملكة المتحدة.

جاء ذلك في حضور الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة اليابانية للشؤون الأكاديمية والتعليم، والدكتور أحمد يحيى عبيد عميد كلية إدارة الأعمال الدولية، والدكتور حسام مبارك الأستاذ المساعد بالكلية.

تأهيل الخريجين للاستحواذ لسوق العمل محليا ودوليا

وهنأ رئيس الجامعة، في بيان اليوم، فريق الطلاب الذين يرفعون اسم الجامعة في المنتديات الدولية، مشيرا إلى أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية في تأهيل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل محليا ودوليا.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد يحيى عبيد، عميد كلية إدارة الأعمال الدولية، أن الحصول على الشهادات الدولية فى تخصص المحاسبة من المتطلبات الرئيسية التي تنشدها العديد من المؤسسات والهيئات العالمية فيمن يشغل وظائف لديها والكلية تؤهل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل الدولى والمحلى.

تحفيز الطلاب للحصول على الشهادات الدولية

وأشاد بدور الدكتور حسام مبارك، أستاذ المحاسبة المساعد بالجامعة فى نشر الوعى بأهمية الحصول على تلك الشهادات بين طالبات وطلاب الكلية، وتحفيزهم، وتوفير الدعم الفنى لهم فى سبيل الحصول عليها موضحا ان الشهادة التى حصل عليها الطلاب تسمى باللغة الانجليزية «Certificates in International Financial Reporting Standards»، والصادرة من قبل «Association of Chartered Certified Accountants» بالمملكة المتحدة، والتى تعد من أهم الجمعيات على مستوى العالم لإعداد المحاسبين والمراجعين.