تعد مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2023 وخطوات التقديم، واحدة من احتياجات طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن كونها واحدة من الجامعات المتطورة والمميزة في مصر والشرق الأوسط وتضم عدد من البرامج العلمية والتكنولوجية الهامة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2023 وخطوات التقديم بحسب ما أعلنه الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشؤون الجامعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2023

أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2023 من 40 ألفا إلى 95 ألفا.

- صيدلة 95 ألف جنيه.

- هندسة 85 ألف جنيه.

- حاسبات ومعلومات 75 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال 60 ألف جنيه.

- الفن والتصميم 50 ألف جنيه.

- علوم 40 ألف جنيه.

ميزانية مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2023

وأكد ندا أن مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2023 المعلنة للطلاب تعد أقل من التكلفة المصروفة على الطالب في الجامعة والباقي يأتي من ميزانية الدولة، مشيراً إلى وضع خطة في 2027 بأن الجامعة سوف تعتمد دخلها بالكامل على موارد الكلية.

خطوات التقديم في الجامعة المصرية اليابانية 2023

تتمثل خطوات التقديم في الجامعة المصرية اليابانية 2023 عبر التالي:

- التقديم الإلكتروني.

- نتيجة التقديم المبدئي للملفات.

- امتحان القبول.

- إعلان نتائج امتحانات القبول.

- المقابلات الشخصية.

- إعلان النتيجة النهائية.

- تسليم أصل الشهادات ودفع الرسوم الدراسية.

- بدء الدراسة.