رئيس الجامعة اليابانية: نستهدف قبول 1200 طالب هذا العام

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تستهدف لقبول ما بين 1000 إلى 1200 طالبة وطالبة في مرحلة البكالوريوس، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ترتفع تلك الأرقام العام المقبل ويتم قبول 1500 طالب وطالبة.

وأضاف رئيس الجامعة اليابانية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرحلة البكالوريوس انطلقت في عام 2017، ولم تكن الأعداد كبيرة، لكن بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبنى الجديد أصبحت الجامعة تضم في الوقت الراهن أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، ومن المقرر أن تكسر الجامعة حاجز الـ4 آلاف طالب بشكل عام بعد انضمام الطلاب الجدد.

رفع القيمة المضافة في الصناعة المصرية

وأكد أن الجامعة المصرية اليابانية جامعة حكومية تهدف إلى رفع القيمة المضافة في الصناعة المصرية من أجل رفع النمو الاقتصادي عبر توفير فرص عمل لائقة للخريجين.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تدريس كورسات في ريادة الأعمال واللغات والمهارات الأساسية لسوق العمل، لكل طلاب الكلية بهدف إتاحة تعليم بمواصفات دولية للخريج للحصول على فرص العمل المحلية، وفرص العمل الدولية المتاحة وهي ما تنفع الاقتصاد المصري كونها فرصة لإدخال، بالإضافة إلى القدرة على ريادة الأعمال.