بعد غياب 12 عامًا.. صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيًا في دمشق

بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا، يستعد الفنان صابر الرباعي مساء اليوم الأحد الموافق، للقاء جمهوره في دولة سوريا من خلال حفل غنائي كبير سيقدم من خلاله عددًا من أغانيه المميزة.

ومن المقرر أن يحيي الفنان صابر الرباعي حفله الغنائي مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق.

يذكر أن الفنان صابر الرباعي كان قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان جرش يوم الجمعة الماضي، وعبر عن سعادته البالغة بنجاحه، إذ وجه كلمة شكر لجمهوره في دولة الأردن، من خلال صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قائلا: «ليلة أمس مع الجمهور الأردني الحبيب.. أشكركم على الطاقة والحماس اللي شفتها وإلى مليون لقاء».

وطرح الفنان صابر الرباعي مؤخرا أغنية بعنوان «يابنت الحلال» وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا.