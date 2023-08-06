بدء تطبيق قرار عمل الموظفين «أونلاين» الأحد من كل أسبوع بأسيوط

بدأت الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط، اليوم الأحد، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، لترشيد استهلاك الكهرباء، وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لتطبيق الكتاب الدوري بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الخدمية.

تنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع

وأوضحت محافظة أسيوط أنه اعتبار يوم الأحد 6 أغسطس حتى الأحد الأخير من شهر أغسطس لعام 2023 يكون العمل من المنزل «أون لاين»، يوم الأحد من كل أسبوع لكل العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها بنطاق المحافظة.

- استثناء الجهات التى تقوم بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بكافة أشكالها وأنواعها، مالم يستجد بصدور تعليمات أخرى خلال الفترة الزمنية المشار إليها، على أن يستثنى من ذلك مديريات الخدمات بصفة عامة مثل الشؤون الصحية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتموين.

أداء الخدمات المقدمة للمواطنين

- يقوم مدير المديرية بتقرير ما هو مناسب بشأن ذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل العام بما لا يؤثر على أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يرونه محققا للصالح العام وحسن سير العمل.

- يستثنى من هذه التوجيهات شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية وكل مديريات الخدمات وموظفي الأمن وغرف العمليات وإدارة الأزمات، ولجان الرقابة والتفتيش والمتابعة بهذه الجهات لأداء كافة الأعمال المنوطة.

- ويستثنى كل المختصين بالرصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بجميع الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لهما بنطاق المحافظة والمتغيرات المكانية وكافة الجهات المختصة.

- يلتزم بالحضور العاملين بمنظومة النظافة بالمحافظة، وتنفيذ كافة الأعمال المكلفين بها والتزام كافة الجهات مديريات الخدمات بتواجد العاملين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور وبما لا يتسبب فى تعطيل الأعمال ومصالح المواطنين وتأدية كافة الخدمات والأعمال مع الالتزام التام بكافة الكتب الدورية الصادرة بشأن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

- ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن، مع التأكيد على احتياطات استخدام المصاعد الكهربائية ومراعاة عدم استخدامها في توقيتات قطع الكهرباء.