إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث تصادم وقع بين سيارتي ملاكي على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقيّن.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، فيما هرع المارة لتقديم يد العون للمصابين، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ تصادم سيارتين ملاكي على طريق أسيوط الغربي، أمام كمين الطيور بقرية قصر الباسل، بدائرة مركز شرطة إطسا بدائرة محافظة الفيوم، ووجود 4 مصابين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي وتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وحُرر المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.