«مياه أسيوط والوادي الجديد» تتلقى 14 ألفًا و540 شكوى خلال 6 أشهر

تلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، نحو 14 ألفًا و540 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، من خلال إدارة الخط الساخن التي تسعي لتقديم حلول لشكاوى المواطنين المقدمة لها.

استجابة للشكاوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن قنوات التواصل المختلفة تتم من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لها بشكل فوري، أو من خلال الاتصال على رقم 01223090240 - 01285000125 - 01280733990، أو من خلال التواصل على رقم الواتساب 01206179891، أو التواصل على التليجرام على رقم 01206179891 لاستقبال أي شكاوى أو استفسارات.

توسيع منافذ تلقي الاستفسارات والشكاوى

وأشار «الشرقاوي» إلى أن الشركة وفرت حديثًا خدمات جديدة لتوسيع منافذ تلقي الاستفسارات والشكاوى وهى خدمة التواصل على التليجرام Assuit_Hotline_bot@ للرد الآلى التلقائي وذلك لمعرفة الخدمات المقدمة واستطلاعات الرأى والمقترحات ويتم ذلك عن طريق البحث Assuit_Hotline_bot@ على التليجرام واختيار الخط الساخن شركة مياه أسيوط عند إرسال رسالة ترحيب تظهر رسالة تلقائية نقوم باختيار start ومن ثم يظهر دليل وابواب مختلفة للتعرف على الخدمات المقدمة واستطلاعات الرأي والمقترحات وكذلك يمكن الدخول من خلال QR code لسرعة الوصول، وكذلك خدمة استقبال شكاوى العملاء من ذوى الهمم لتمكينهم من توصيل شكواهم أو استفساراتهم عن طريق خاصية الفيديو باستخدام لغة الإشارة تحت شعار (كلنا معاك).