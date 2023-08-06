جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع توصيل الغاز في 3 مراكز بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عقد جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز ساحل سليم ومنفلوط وأبوتيج، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري، بمقر شركة أسيوط للتكرير.

جلسات تشاور مجتمعي

وأوضح محافظ أسيوط، أن عقد ومتابعة جلسات التشاور المجتمعي تأتي بالتنسيق مع رؤساء تلك المراكز وشركات الغاز الطبيعي، والتي تعد الشريان الحيوي الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية وبمشاركة كافة الجهات المعنية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

تطوير خدمات المواطنين

ولفت المحافظ إلى اهتمام الدولة بتنفيذ تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تعمل بكل جد على توفير حياة كريمة لهم وفقاً للإمكانات المتاحة، مؤكداً تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والبرامج التي تقدم خدمات للمواطنين بكل ربوع المحافظة، خاصة في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر مشروعات تنموية على أرض المحافظة.