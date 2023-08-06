سعر تذكرة حفل فرقة الحضرة للإنشاد الديني في المهرجان الصيفي بدار الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية، إقامة حفل فرقة الحضرة في إطار المهرجان الصيفي لتقديم باقة من مدائح التراث الصوفي، ومجموعة من أشهر القصائد بالتزامن مع عيد الفرقة الثامن.

وأوضحت الأوبرا المصرية أنَّ حفل فرقة الحضرة سيقام يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري في تمام الساعة 8.30 مساءً في المسرح المكشوف، لافتة إلى أنَّ سعر التذكرة 160 جنيهًا.

شروط حضور حفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي

ووضعت دار الأوبرا، مجموعة من الاشتراطات لحضور حفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي وهي:

- المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها.

- دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتمّ شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- الجلوس في حفل فرقة الحضرة بأسبقية الحضور

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات في حفل فرقة الحضرة .

- برجاء الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية (ممنوع ارتداء الشورت).

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات لحضور حفل فرقة الحضرة.

- ممنوع التصوير في حفل فرقة الحضرة.

«الحضرة» أول فرقة غنائية مستقلة في مصر

يُذكر أنَّ الحضرة أول فرقة غنائية مستقلة في مصر تعتمد على فكرة الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي للابتهالات والمديح الأناشيد الدينية.

وتتغنى فرقة الحضرة لكبار مشايخ الصوفية أمثال محيي الدين بن عربي والحلاج والسيدة رابعة العدوية، والشيخ أحمد أبو الحسن، ومن أبرز أعمالها، «إني جعلتك في الفؤاد محدثي ومدد يا سيدة ومشتاقلك يا نبينا وأحبك حبين».