«وسط البلد» و«الحضرة» تغنيان سويا في حفل محكى القلعة

طلب فريق وسط البلد من فرقة الحضرة الصعود للمسرح في حفلهم المقام في القلعة ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للغناء معهم في الليلة الثالثة من فعاليات المهرجان.

هاني عادل يشكر فريق الحضرة ويطلب الغناء معهم

وقال هاني عادل خلال كلمته في الحفل إنه من أشد المعجبين والمحبين بفريق الحضرة: «أول مرة نشتغل سوا، حبيتهم حينما تقابلنا خلال بروفات للحفل».

شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، الحفل «كامل العدد»، حيث تخطى عدد الحاضرين 4 آلاف شخص.

حفل هاني عادل يحضره 4 آلاف شخص

قدم فريق وسط البلد خلال الحفل أغنيات «قربيلي»، و«وسط البلد»، و«أنتيكا»، و«هيلاهوب»، و«عم مينا»، و«كراكيب»، و«مجنون»، و«اتكلمي»، و«بإمكان»، و«روبابيكيا».

حفل الليلة الثالثة من المهرجان كان قد بدأ بفقرة غنائية لفريق الحضرة حيث قدم إنشاد «قمر سيدنا النبي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل الليلة الرابعة من مهرجان محكى القلعة لمدحت صالح

من المقرر أن يكون حفل الليلة الرابعة من المهرجان مع الفنان الكبير مدحت صالح، حيث أن تسبقه الفنانة مروة ناجي، كان من المقرر أن يفتتح صالح المهرجان، ولكن تأجلت حفلته لمدة أربعة أيام.

كان مهرجان محكى القلعة قد انطلق، يوم الأربعاء الماضي، بحفل كبير للفنان هشام عباس قدم فيه ما يقرب من 16 أغنية، أما أمس كان الحفل الثاني للفنان الكبير علي الحجار الذي قدم 21 أغنية من بين أهم وأشهر أغنياته منها مسألة مبدأ وقالوا علينا ديابة، وعارفة، وتجيش نعيش.