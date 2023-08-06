عاجل.. أول تعليق من شمس البارودي على وفاة نجلها

حرصت الفنانة شمس البارودي، على الدعاء لنجلها «عبد الله» الذي غيبه الموت، قبل أسبوع تقريبا، فب أول تعليق لها على وفاته، وذلك عبر «ستوري» حسابها على «فيس بوك».

أول تعليق من شمس البارودي على وفاة نجلها

كتبت الفنانة شمس البارودي: «روح قلبي ومهجة روحي في حضن أرحم الراحمين، اسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي النقي بكل ما حرم منه في دار الابتلاء، أسأله سبحانه أن يسكنه أعلى جنان الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن يزوجه الحور العين».

وتابعت شمس البارودي: «أنت أعلم يا الله أنه يستحقها، الطيب الحنون الكريم الزاهد صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته، وكأنه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء، يارب اربط على قلبي وقلب أبيه، فقد حمدنا واسترجعنا وسلمنا أمرنا للحي الذي لا يموت، وإنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم ألحقنا به في جنتك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم».

يذكر أن نجل الفنانة شمس البارودي والفنان حسن يوسف، غيبه الموت إثر تعرضه لحادث غرق في الساحل الشمالي.