مدير مستشفى العلمين: شمس البارودي وحسن يوسف ينتظران استلام جثمان نجلهما

قال الدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين النموذجي، إنه جار إنهاء إجراءات تصريح الدفن «عبدالله»، نجل الفنان حسن يوسف، من خلال الجهات المختصة، وفور ورود تصريح الدفن سيتم تسليم الجثة لذويها.

شمس البارودي وحسن يوسف ينتظران استلام جثة نجلهما

وأضاف مدير مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأحد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنانة شمس البارودي والفنان حسن يوسف وشقيقه وصلوا المستشفى في انتظار استلام جثة نجلهما، والذي لقي مصرعه غرقا في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، وجرى وضع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تمهيدا لصدور تصريح الدفن.

غرق نجل حسن يوسف وشمس البارودي

وكان مستشفى العلمين النموذجي استقبل في الساعة 1:40 صباح اليوم الأحد، جثة عبدالله حسن يوسف، مقيم بالقاهرة، إثر وقوع حادث غرق في شاطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي، وجرى وضع الجثة في ثلاجة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.