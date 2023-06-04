حسن يوسف: شمس البارودي لن تعود للتمثيل

كشف الفنان حسن يوسف، حقيقة عودة زوجته المعتزلة شمس البارودي إلى عالم التمثيل مرة أخرى، بعد سنوات طويلة من الاعتزال، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وما يُجرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير حقيقي.

وقال حسن يوسف، على هامش ندوة تكريمه بقصر السينما، إنّ «شمس نسيت إنها ممثلة، ولا أعتقد عودتها للتمثيل مرة أخرى، لأنها مكتفية بحياتها الشخصية والأسرية، وتحب الطبيخ كثيرًا»، متابعًا: «شمس البارودي لما قررت الاعتزال، كانت الأعلى أجرًا في السينما، إذ كانت تتقاضى 20 ألف جنيه، والممثلات الأخريات كانوا يتقاضين 4 آلاف».

فيلم تسجيلي عن حياة حسن يوسف وشمس البارودي

وأشار حسن يوسف إلى أن عمر نجله يحضر لفيلم تسجيلي عن حياته هو وزوجته شمس البارودي، قائلا: «شمس قالت له أنا موافقة بس مش هخرج من البيت.. عايز تصور حاجة هتكون في البيت، وعايز يتكلم عن علاقتنا ببعض، وعلاقة شمس بأولادها».