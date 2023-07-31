شمس البارودي في أول تصريح بعد وفاة ابنها: عبدالله كان حافظا للقرآن

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي أن نجلها الراحل «عبدالله» الذي لقى مصرعه غرقا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد كان حافظا للقرآن الكريم.

وقالت البارودي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن عبدالله كان يؤمها في الصلاة بقراءة جزء عم في القرآن، مؤكدة أنه كان ابنا بارا بها وبوالده الفنان حسن يوسف، بحسب قولها.

دفن نجل شمس البارودي

وانتهت مراسم دفن عبدالله حسن يوسف منذ قليل، داخل مقابر العائلة بطريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

حضور عدد كبير من الفنانين

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم ميرفت أمين، لبلبة، أشرف زكي، مجدي كامل، لقاء سويدان، مها أحمد، إلهام شاهين، عفاف شعيب، الإعلامية بوسي شلبي وآخرين.

وكان نجل حسن يوسف وشمس البارودي قد لقى مصرعه غرقا داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، حيث تم نقل جثمانه إلى مستشفى العلمين بعد أن فارق الحياة.