رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني

قام الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، بمتابعة مقر مكتب التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب بحرم الجامعة القديمة، للاطمئنان على انتظام سير العمل به، وجاهزية المقرات لاستقبال الطلاب، وانتظام سير إجراءات تسجيل الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023، والتي بدأت أمس السبت 5 أغسطس، وتستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس.

انتظام سير العمل

وأكد رئيس جامعة أسيوط انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتوفر كافة الإمكانيات اللازمة بما يحقق مصلحة المترددين من الطلاب، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكاتب التنسيق، كما اطلع على جميع الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للطلاب، وخطوات التسجيل، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات واستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب، والتعامل بشكل فوري مع أي حدث طارئ أو عطل فني حتى إتمام عملية التسجيل بالكامل.

تلبية رغبات الطلاب

وخلال جولته التفقدية، التقى رئيس جامعة أسيوط بعدد من الطلاب وأولياء أمورهم الموجودين بمقر مكتب التنسيق؛ للاطمئنان على سهولة وتيسير كافة الإجراءات والخطوات وتلبية رغبات الطلاب وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، مرحبا بالطلاب الجدد، متمنياً لهم دوام التوفيق و النجاح.

3 معامل حاسب آلي

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص مكتبين لأعمال التنسيق، المكتب الأول بكلية الآداب، ويشمل معملين، سعة الأول 33 جهاز كمبيوتر، والثاني 16 جهاز كمبيوتر، وعدد القائمين على المعمل 15 مختصا، والمكتب الثاني بمركز الحاسب الآلي بقطاع 1 بالمدينة الجامعية للطلاب، ويبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر 55 جهازا، وعدد القائمين على العمل 11 مختصا.