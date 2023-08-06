نائب بـ«الشيوخ»: رؤية الرئيس السيسي من أسباب نجاح قناة السويس

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ هيئة قناة السويس نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ حجم الزيادة نحو 35%، موضحا أنّ القناة شهدت مرور أكثر من 31 مليار طن من البضائع، محققة دخلا تجاوز 143 مليار دولار، لكنها منذ العام الماضي تحلق منفردة بأرقام غير مسبوقة لتصل إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها.

تطوير قناة السويس

وأضاف صبور، أنّ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير القناة، كانت سببا رئيسيا في هذا التقدم، خاصة بعد حفر قناة السويس الجديدة، إضافة إلى حجم الخدمات المتاحة للسفن خلال مرورها، وتموين السفن وجمع المخلفات وخدمة تغيير الأطقم، وتخفيض زمن عبور السفن الذي أصبح 11 ساعة فقط، إضافة إلى زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن، حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة.

مضاعفة عرض المجرى المائي

وأشار صبور، إلى أنّ الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتطوير هيئة قناة السويس، من خلال توسعة وإنشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، حيث جرى إنشاء 10 جراجات في القناتين، ووضع قيسونات و«مرابط» على ضفتي القناة للسفن التي تشهد أعطالا بسيطة لإصلاحها بطول المجري الملاحي، وزيادة عمق القناة لتصل إلى 24 مترا يتم مراجعتها بصورة دورية ومستمرة، للتأكد من عدم تأثرها بأعمال التجريف التي قد تحدث من الأجناب، إضافة إلى تطوير منطقة البحيرات المرة والتي شهدت أعمال تطوير بطول 10 كيلومترا عبر مضاعفة عرض المجرى في هذه المنطقة لتصل إلى 500 متر بدلا من 250 مترا، ما ساهم في رفع قدرات القناة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ أهم ما يميز هيئة قناة السويس أنّها تنفق على كل مشاريعها من ميزانيتها المعلنة، ولا تحمّل الدولة أي أعباء مالية، فضلا عن تحولها إلى مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة داخل الدولة المصرية، مؤكدا أنّ الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري من الكراكات والقاطرات والوحدات البحرية المعاونة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والملاحية المقدمة للسفن العابرة.