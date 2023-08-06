بدء موسم الأوكازيون الصيفي في الإسكندرية غدا.. خصومات تصل 50%

يبدأ غداً الأوكازيون الصيفي للملابس في الإسكندرية بنسب خصم تبدأ من 20% إلى 50% على الملابس الجاهزة، بمشاركة 90 % من محلات الملابس بمختلف أنحاء المحافظة من المسجلين بشعبة الملابس بالغرفة التجارية بينما تقدم حوالى 75 محلا إلى مديرية تموين الإسكندرية للحصول على تصاريح الأوكازيون لمدة أسبوعين لكل محل وينتهي الأوكازيون الصيفي فى 2023/8/31.

خصومات على الملابس

قال ناصر السيد خليل «أشرف جويا» رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن الأوكازيون الصيفي للملابس الجاهزة سيبدأ غدا الاثنين 2023/8/7 ويستمر حتى نهاية أغسطس ويشارك في الأوكازيون حوالي 90% من محلات الملابس الجاهزة على مستوى الإسكندرية بنسب خصم تتراوح بين 20 % إلى 50 % ولكل محل حرية تحديد نسبة الخصم على مبيعاته عليه فقط إخطار شعبة الملابس الجاهزة بما قررة من نسبة خصم.

75 محل تقدموا بطلبات

وأوضح المهندس محمود القلش مدير مديرية تموين الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي لـ«الوطن»، أن 75 محل ملابس جاهزة تقدموا لإدارة التجارة الخارجية بالمديرية للحصول على تصريح العمل في الأوكازيون الذى سيبدأ غدا حتى نهاية أغسطس ونسب الخصم تتراوح من 5 % إلى 50 % ومدة التصريح للمحل 15 يوما، وما زالت الإدارة تستقبل طلبات المحلات التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون وكل محل يحدد نسب الخصم على منتجاته ويمكن تحديد نسب مختلفة من الخصومات بالمحل الواحد حيث أن الأوكازيون يعد تصفية لملابس الموسم المنتهي.