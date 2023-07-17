«تموين الإسكندرية»: ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر

أكدت المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن إدارات التموين في المحافظة تتعقب المنتجات مجهولة المصدر، حفاظا على أرواح المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري والتدليس لما تسببه المنتجات مجهولة المصدر لمخاطر كثيرة، وبعضها قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بأمراض خطيرة.

حملات تموينية مكثفة

وأوضح وكيل «تموين الإسكندرية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية تقوم بدورها كما يجب، من خلال استمرار الحملات ومطاردة المخالفين وضبطهم وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفا أن إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، قامت بشن حملات على نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

ضبط مخالفات تموينية

وكشف وكيل «تموين الإسكندرية»، أن المخالفات تمثلت في ضبط محل بازار لحيازته منتجات مجهولة المصدر، وتم تحريز الأصناف والكميات الآتية:

- 2350 فلتر سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وضريبيا.

- 67 عبوة زيت ليكويد مجهولة المصدر لاستخدام الشيشة الإلكترونية.

- 160علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وضريبيا.

- 14 شيشة إلكترونية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازته.

كما تم ضبط محل لبيع الأدخنة لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، وتم مصادرة الآتي:

- 1150 فلتر سجائر مجهول المصدر.

- 145 علبة سجائر مجهولة المصدر.

- 48 عبوة زيت ليكويد مجهولة المصدر تستخدم في الشيشة الإلكترونية.

- 8 شيشة إلكترونية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

- ضبط محل لحيازته 30 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

- ضبط 3 محلات سوبر ماركت لعدم قيامها بإعلان الأسعار السلع الغذائية والسجائر المعدة والمعروضة للبيع.

- ضبط محطة تموين سيارات لتوقفها وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد بدون موافقة الجهات المختصة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.