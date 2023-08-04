«تموين الإسكندرية»: ضبط سجائر مجهولة المصدر وتحرير محاضر للمخالفين

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية، بمطاردة المتلاعبين في أسواق السجائر، حفاظا على انتظام وضبط الأسواق والقضاء على الأزمة المفتعلة في أسعار بيع السجائر، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

حملات مكبرة لمواجهة السوق السوداء

وقال المهندس محمود القلش، مدير مديرية التموين للإعلام والاتصال السياسي، لـ«الوطن»، إنه تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، شن «تموين شرق» حملة مكبرة للسيطرة على الأسواق بعد أزمة السجائر التي يفتعلها التجار لرفع الأسعار واستغلال المواطنين.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

وأضاف «القلش»، أن إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح، رئيس الرقابة، قامت بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر امتناع عن بيع السجائر المحلية، وتم مصادرة 19 قاروصة كليوباترا بوكس، و18 قاروصة كليوباترا ورقية، و11 قاروصة سجائر سوبر، بإجمالي 48 قاروصة بإجمالي 480 علبة.

- تحرير محضر امتناع عن البيع، وتم مصادرة 290 علبة سجائر Lm أحمر، و60 علبة سجائر Lm أزرق، بإجمالي 350 علبة سجائر.

كما تم تحرير محضرين لحيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وضريبيا وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تدل على حيازة مشروعيتها وتم مصادرة 391 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.